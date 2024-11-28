Президент Грузии присоединилась к протестующим у здания парламента в Тбилиси

В Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента. Об этом сообщает ТАСС.

«Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу», — сказала глава государства на митинге, обращаясь к присутствующим, которые встретили ее аплодисментами.

Она заявила о начале «сопротивления, которое не закончится», пока в республике не будут проведены новые парламентские выборы.

Вечером в четверг в Тбилиси и других городах Грузии начались митинги после того, как правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Европейским союзом о вступлении страны в сообщество.

В Тбилиси протестующие собрались около парламента страны, администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта». Они заблокировали проспект Руставели, там дежурит спецназ. Сообщалось о нескольких задержаниях.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов. Зурабишвили также заявила, что не признает итоговые данные Центризбиркома страны с результатами парламентских выборов.

Ранее в Грузии сообщили о желании оппозиции «показать картинку Западу».