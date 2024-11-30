Митингующие в центре Тбилиси закидали спецназ петардами

В Тбилиси протестующие у парламента страны бросают петарды в сотрудников спецназа на боковой улице у здания, передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, за строем силовиков, в 10-20 м от протестующих находится грузовик с водометом.

С 28 ноября в грузинской столице продолжаются протесты, вызванные решением властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Полиция уже разгоняла митингующих у здания парламента с применением водометов и слезоточивого газа. При этом пострадали участники акции, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

30 ноября Служба госбезопасности Грузии сообщила о попытке насильственного захвата власти в стране. В ведомстве считают, что в ходе происходящих акций лидеры конкретных политических партий и руководители неправительственных организаций пытаются организовать провокации. Служба госбезопасности призвала демонстрантов не вестись на них, а также напомнила о наказании в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя в Грузии».

На этом фоне президент республики Саломе Зурабишвили пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение своего мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в Грузии задержали восьмерых россиян.