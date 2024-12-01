В МВД пригрозили протестующим «всеми возможными мерами» остановить митинг в Тбилиси

МВД Грузии пригрозило остановить митинг в центре Тбилиси при помощи «всех возможных мер», если его участники не будут подчиняться указаниям полицейских и продолжат совершать насильственные действия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве сообщили, что акция у парламента полностью вышла за предусмотренные законом рамки. Митингующие бросали в сторону здания пиротехнику, повредили окна рабочих помещений на его парадном и боковых фасадах камнями и иными предметами. Кроме того, в нескольких помещениях парламента произошел пожар после попадания легковоспламеняющихся предметов.

В заявлении отмечается, что периодически протестующие пытаются сломать ворота и прорваться во двор парламента. При строительстве искусственных заграждений они также повредили имущество муниципалитета, а из-за броска петарды ожоги получил один полицейский.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее «Газета.Ru» показала, что происходит в Тбилиси после отказа от Евросоюза.