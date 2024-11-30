Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла в Бельгии стартап

Объявленная Россией в международный розыск по делу о призывах к терроризму правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иностранным агентом) зарегистрировала в Бельгии стартап. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бельгийские регистрационные документы.

Отмечается, что стартап Богдановой зарегистрирован в провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена.

Юридическое лицо с названием May23 было зарегистрировано в этом году и имеет многочисленные разрешенные виды деятельности от производства мыла до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг. В документах также указана художественная деятельность, под которую попадает журналистская работа.

Известно также, что Богданова зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятого лица и платит налоги.

В своих соцсетях девушка еще в начале ноября писала «да не собираюсь я в Россию, не переживайте вы так». По данным СМИ, Богданова с семьей больше 10 лет проживает в Бельгии.

В июле этого года Минюст признал Дарью Богданову иноагентом. По данным ведомства, Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения СВО, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. В конце октября девушку внесли в список террористов и экстремистов.

В начале ноября суд Москвы заочно арестовал Богданову за призывы к терроризму. Причиной этому стало ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иностранным агентом).

Богданова заявляла о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Правнучка Чкалова, являющаяся гражданкой Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва.

Ранее список иноагентов пополнили священник, пианист и блогер.