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Список иноагентов пополнили священник, пианист и блогер

Минюст добавил в список иноагентов священника Михнова-Вайтенко и пианиста Кисина

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст внес в список иноагентов священника Григория Михнова-Вайтенко и пианиста Евгения Кисина. Об этом свидетельствуют данные министерства.

В обновленный список также вошли экс-координатор сторонников Алексея Навального в Саратове Дмитрий Цибирев и блогер Юрий Швец.

До этого бывший журналист «Фонтанки» и русской службы Би-би-си Андрей Захаров (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) попал в базу розыска министерства внутренних дел РФ.

Указано, что Захарова разыскивают в связи с открытием в отношении него уголовного дела.

Незадолго до этого министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов блогера Дарью Богданову, правнучку знаменитого советского летчика Валерия Чкалова.

В январе 2024 года Богданова заявила о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта».

Ранее общественник Виталий Бородин попросил признать актрису Чулпан Хаматову иноагентом

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