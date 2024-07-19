Список иноагентов пополнили священник, пианист и блогер

Минюст внес в список иноагентов священника Григория Михнова-Вайтенко и пианиста Евгения Кисина. Об этом свидетельствуют данные министерства.
В обновленный список также вошли экс-координатор сторонников Алексея Навального в Саратове Дмитрий Цибирев и блогер Юрий Швец.
До этого бывший журналист «Фонтанки» и русской службы Би-би-си Андрей Захаров (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) попал в базу розыска министерства внутренних дел РФ.
Указано, что Захарова разыскивают в связи с открытием в отношении него уголовного дела.
Незадолго до этого министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов блогера Дарью Богданову, правнучку знаменитого советского летчика Валерия Чкалова.
В январе 2024 года Богданова заявила о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта».
Ранее общественник Виталий Бородин попросил признать актрису Чулпан Хаматову иноагентом