Суд заочно арестовал правнучку Чкалова Дарью Богданову

Суд Москвы заочно арестовал правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову за призывы к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Богданова обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Росфинмониторинг ранее внес ее в перечень террористов и экстремистов.

В июле Минюст признал Дарью Богданову иноагентом. По данным ведомства, Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения СВО, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ.

До этого Богданова заявляла о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Правнучка Чкалова, являющаяся гражданкой Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва.

Ранее список иноагентов пополнили священник, пианист и блогер.