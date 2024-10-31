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Правнучку Чкалова внесли в список террористов и экстремистов

Правнучку Чкалова Дарью Богданову внесли в список террористов и экстремистов

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vonema/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов блогера Дарью Богданову, правнучку знаменитого советского летчика Валерия Чкалова. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте службы.

«Богданова Дарья Алексеевна*, 22.05.1987 г.р. , г. Москва», — указано на сайте.

12 июля министерство юстиции России внесло Дарью Богданову в реестр иностранных агентов. Под данным Минюста, Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения специальной военной операции (СВО), а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В январе 2024 года Богданова заявляла о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Правнучка Чкалова, являющаяся гражданкой Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва.

Известно, что Богданова давно проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее список иноагентов пополнили священник, пианист и блогер.

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