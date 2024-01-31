Правнучка советского летчика заявила о необходимости нанести ядерный удар по Москве

МК: правнучка летчика Валерия Чкалова призвала к ядерному удару по Москве

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Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова заявила о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Ее цитирует «Московский комсомолец» (МК).

Богданова подчеркнула, что готова даже «проспонсировать» этот удар. Она привела в пример атомный удар по Хиросиме и Нагасаки, который, считает женщина, послужил «прекрасным завершением конфликта».

Правнучка Чкалова, являющаяся гражданской Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва. Богданова добавила, что ей все равно на своих бабушку и мать.

До этого начальник генштаба чешской армии Карел Ржегка заявил, что в потенциальном конфликте Российской Федерации и НАТО не будет использоваться ядерный арсенал. При этом он не исключил применения тактического ядерного оружия, однако, по его словам, «самый последний страховой полис» — стратегическое ядерное оружие — не должны задействовать.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».

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