Названа причина уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова

Причиной уголовного дела об оправдании терроризма, возбужденного в отношении правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иноагентом) стало ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в материалах ее дела, пишет ТАСС.

В документе указано, что не позднее 30 января текущего года Богданова «реализовала преступный умысел, направленный на публичное оправдание терроризма» в интервью Кашину, где «сделала публичные заявления, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти с целью смены действующей российской власти».

В начале ноября суд Москвы заочно арестовал правнучку Чкалова.

В июле Минюст признал Дарью Богданову иноагентом. По данным ведомства, Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения специальной военной операции, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

До этого Богданова заявляла о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Гражданка Израиля призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва.

Ранее правнучку Чкалова внесли в список террористов и экстремистов.