Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина уголовного дела в отношении правнучки летчика Чкалова

Причиной уголовного дела правнучки Чкалова стало ее интервью журналисту Кашину

close
vonema/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Причиной уголовного дела об оправдании терроризма, возбужденного в отношении правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана в РФ иноагентом) стало ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в материалах ее дела, пишет ТАСС.

В документе указано, что не позднее 30 января текущего года Богданова «реализовала преступный умысел, направленный на публичное оправдание терроризма» в интервью Кашину, где «сделала публичные заявления, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти с целью смены действующей российской власти».

В начале ноября суд Москвы заочно арестовал правнучку Чкалова.

В июле Минюст признал Дарью Богданову иноагентом. По данным ведомства, Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения специальной военной операции, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины.

До этого Богданова заявляла о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта». Гражданка Израиля призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва.

Ранее правнучку Чкалова внесли в список террористов и экстремистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами