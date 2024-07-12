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Правнучка летчика Чкалова признана иноагентом

Минюст признал правнучку летчика Чкалова Дарью Богданову иноагентом

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vonema/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов блогера Дарью Богданову, правнучку знаменитого советского летчика Валерия Чкалова. Об этом сказано на официальном сайте ведомства.

«Богданова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО. Принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ», — говорится в сообщении.

13 мая министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск Дарью Богданову.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети «Интернет»).

В январе 2024 года Богданова заявила о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта».

Правнучка Чкалова, являющаяся гражданкой Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва. Она добавила, что ей безразличны ее бабушка и мать.

Ранее сообщалось, что иноагентам хотят запретить избираться в общественные палаты.

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