Воздушная тревога распространилась еще на три региона Украины

Воздушная тревога распространилась на Житомирскую, Кировоградскую и Харьковскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В настоящее время предупреждение об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киеве, Киевской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в украинских городах Ромны и Сумы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве за ночь взорвались два трансформатора.