В Сумах на Украине произошли взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Подробности на данный момент неизвестны.

До этого на территории Сумской области была объявлена воздушная тревога. По данным официального ресурса для оповещения населения, предупреждение об угрозе с воздуха также действует в Полтавской и Харьковской областях Украины.

В ночь на 23 ноября в киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора. Тогда воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского назвали «Орешник» выдумкой Путина.