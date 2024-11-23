В Киеве за ночь взорвались два трансформатора

В ночь на 23 ноября в киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора. Об этом сообщил телеканал «Киев24».

О причинах взрывов и их последствиях корреспонденты не сообщили.

С начала суток взрывы дважды слышали и в Киевской области, и в столице. В СМИ также сообщали о взрывах в жилом микрорайоне города Сумы, где, по последним данным, пострадали 12 человек.

Воздушная тревога продолжает действовать в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о серии взрывов в Харьковской области.