В Киеве предупредили о воздушной тревоге

На территории Киева объявлено предупреждение о воздушной тревоге. Это следует из данных официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Предупреждение появилось на сайте в 4:25 по московскому времени. Кроме того, тревога звучит в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и других областях страны.

Накануне сообщалось, что в ночь на 23 ноября в киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора.

22 ноября городская военная администрация отмечала, что в трех районах Киева приостановила работу система оповещения о воздушной тревоге. Причиной назвали технические проблемы на оборудовании «Укртелекома».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Кадыров рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ на Украине.