В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской и Черкасской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Известно, что в Черкасской области предупреждение об угрозе с воздуха звучит с 03:41 мск, а в Киевской — с 03:46 мск.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в украинских городах Ромны и Сумы. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве за ночь взорвались два трансформатора.