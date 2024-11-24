В украинском городе Ромны произошли взрывы

В городе Ромны Сумской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Подробности не приводятся.

До этого сообщалось о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.

В ночь на 23 ноября в киевском районе Борщаговка взорвались два трансформатора. Тогда воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского назвали «Орешник» выдумкой Путина.