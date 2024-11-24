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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в трех регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По данным ресурса, на время публикации материала в красной зоне находились Полтавская, Сумская и Харьковская области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, часто — на всей территории страны.

В Министерстве обороны России подчеркивают, что все атаки производятся исключительно по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Накануне стало известно, что с начала суток взрывы дважды слышали как в Киевской области, так и в столице. Украинские СМИ при этом сообщали о взрывах в жилом микрорайоне города Сумы, где, по последним данным, пострадали 12 человек.

В тот же день украинское издание «Страна.ua» писало, что в районах Запорожской области произошли взрывы. Подробностей произошедшего не приводилось.

Ранее в Киеве за ночь взорвались два трансформатора.

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