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Шахта в Кузбассе возобновила работу после обрушения

Шахта «Таштагольская» в Кузбассе возобновила работу в штатном режиме

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Телеграм-канал «СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу»

Шахта «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

16 ноября на шахте обрушилась кровля, в результате чего под завалами оказался человек. Работу предприятия временно приостановили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сотрудники ведомства выясняли причину произошедшего.

По данным экстренных служб, в результате обрушения кровли пострадал один человек. Ему была оказана амбулаторная помощь.

В этот же день спасатели нашли горняка, которого завалило при обрушении кровли на шахте «Таштагольская». В СК отметили, что мужчину нашли без признаков жизни.

Ранее южноафриканский суд разрешил нелегалам покинуть заблокированные шахты.

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