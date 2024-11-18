Шахта в Кузбассе возобновила работу после обрушения

Шахта «Таштагольская» в Таштагольском районе Кемеровской области возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

16 ноября на шахте обрушилась кровля, в результате чего под завалами оказался человек. Работу предприятия временно приостановили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Сотрудники ведомства выясняли причину произошедшего.

По данным экстренных служб, в результате обрушения кровли пострадал один человек. Ему была оказана амбулаторная помощь.

В этот же день спасатели нашли горняка, которого завалило при обрушении кровли на шахте «Таштагольская». В СК отметили, что мужчину нашли без признаков жизни.

Ранее южноафриканский суд разрешил нелегалам покинуть заблокированные шахты.