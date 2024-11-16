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На шахте в Кузбассе обрушилась кровля, есть пострадавшие

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе при обрушении кровли завалило человека

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе обрушилась кровля, в результате чего под завалами оказался человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным экстренных служб, ЧП произошло около 04:45 (00:45 мск). На место происшествия прибыли горноспасатели.

В прошлом феврале всех горняков из рудной шахты «Таштагольская» эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4. Толчок был зарегистрирован 18 февраля в 18:57 (14:57 мск). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. До этого горный удар в районе «Таштагольской» был зафиксирован в мае 2022 года.

В июле 2024-го года российского шахтера чуть не придавило грунтом во время землетрясения магнитудой 4,5 у Таштагольского месторождения. Из шахты также эвакуировали 163 сотрудника, однако одного из шахтеров чуть не придавило обвалившимся грунтом. Мужчина успел убежать.

Ранее кемеровским шахтерам пообещали выплатить зарплату после голодовки.

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