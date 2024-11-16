Шахту в Кузбассе временно закрыли после обрушения кровли

Шахта «Таштагольская» в Кузбассе, где обрушилась кровля и человек оказался под завалами, приостановила работу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Источник агентства отметил, что шахту закрыли на время спасательных работ.

Кровля обрушилась из-за появления сильного горного давления. Сейчас спасатели ищут пропавшего под завалами мужчину. После происшествия на шахте «Таштагольская» Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку.

В феврале прошлого года всех горняков из рудной шахты «Таштагольская» эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4. Толчок был зарегистрирован 18 февраля в 18:57 (14:57 мск). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. До этого горный удар в районе «Таштагольской» был зафиксирован в мае 2022 года.

Шахта «Таштагольская» обеспечивает рудой комбинат «Евраз ЗСМК», входящий в группу Evraz.

Ранее сообщалось, что кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки.