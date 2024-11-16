Один человек пострадал при обрушении кровли на шахте в Кузбассе

Один человек пострадал в результате обрушения кровли на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Мужчине была оказана амбулаторная помощь. Других подробностей не приводится.

В связи с происшествием на шахте «Таштагольская» Следственное управление Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку.

В феврале прошлого года всех горняков из рудной шахты «Таштагольская» эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4. Толчок был зарегистрирован 18 февраля в 18:57 (14:57 мск). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. До этого горный удар в районе «Таштагольской» был зафиксирован в мае 2022 года.

Шахта «Таштагольская» обеспечивает рудой комбинат «Евраз ЗСМК», входящий в группу Evraz.

Ранее сообщалось, что кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки.