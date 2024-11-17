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Южноафриканский суд разрешил нелегалам покинуть заблокированные шахты

Суд ЮАР разрешил покинуть шахты заблокированным там нелегалам

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Shutterstock

Суд Южно-Африканской Республики (ЮАР) разрешил покинуть шахты в Стилфонтене заблокированным там нелегалам. Об этом сообщает портал News 24.

Конфликт интересов в Стилфонтене возник из-за того, что на местных шахтах работали нелегальные рабочие — при этом власти страны приняли решение выгнать нелегалов из шахт. Однако они не подчинились законным требованиям и забаррикадировались внутри шахт. Власти в ответ запретили местным жителям передавать нелегалам в шахты воду и провизию.

«Судья Бренда Нойкирхер постановила, что шахта не может быть заблокирована «никаким лицом или учреждением, будь оно государственное или частное». Она распорядилась, чтобы шахтерам, оказавшимся в ловушке в шахте, разрешили выйти и чтобы в шахту не входил персонал, кроме сотрудников экстренных служб», — сообщило издание.

На данный момент в шахтах могут находиться до нескольких тысяч человек.

До этого в Кузбассе спасатели нашли тело горняка, которого завалило при обрушении кровли на шахте «Таштагольская».

Ранее сообщалось, что кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки.

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