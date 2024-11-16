После обрушения кровли на шахте в Кузбассе возбуждено уголовное дело

После обрушения кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Об этом в своем Telegram-канале сообщило управление СК по Кемеровской области.

По данным ведомства, ЧП произошло в ночь на 16 ноября около 04:45 (00:45 мск) в Таштагольском муниципальном районе во время добычи руды. Под завалами может находиться человек. Следователи выясняют причину произошедшего.

В прошлом феврале всех горняков из рудной шахты «Таштагольская» эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4. Толчок был зарегистрирован 18 февраля в 18:57 (14:57 мск). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. До этого горный удар в районе «Таштагольской» был зафиксирован в мае 2022 года.

В июле 2024-го года российского шахтера чуть не придавило грунтом во время землетрясения магнитудой 4,5 у Таштагольского месторождения. Тогда из шахты также эвакуировали 163 сотрудника, однако одного из шахтеров чуть не придавило обвалившимся грунтом. Мужчина успел убежать.

Ранее сообщалось, что кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки.