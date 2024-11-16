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В Кузбассе нашли горняка, которого завалило при обрушении кровли на шахте

СК: обнаружено тело горняка, погибшего при обрушении на шахте «Таштагольская»

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Кузбассе спасатели нашли тело горняка, которого завалило при обрушении кровли на шахте «Таштагольская». Об этом сообщает управление СК по Кемеровской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что шахтера нашли без признаков жизни. Сейчас спасатели извлекают его тело на поверхность. В ходе расследования ЧП на шахте следователи допрашивают свидетелей, проводят экспертизы и изымают технологические документы.

Кровля шахты в Таштагольском муниципальном районе обрушилась 16 ноября около 04:45 (00:45 мск) во время добычи руды. Разбор завалов прерывался из-за повторного горного удара. После происшествия управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура также начала проверку.

В прошлом феврале всех горняков из рудной шахты «Таштагольская» тоже эвакуировали после горного удара магнитудой 2,4. Толчок был зарегистрирован 18 февраля в 18:57 (14:57 мск). Все, кто работал под землей, вышли на поверхность. Всего на смене было 163 человека. До этого горный удар в районе «Таштагольской» был зафиксирован в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что кемеровским шахтерам так и не выплатили зарплаты после голодовки.

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