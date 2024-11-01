Врач оценила безопасность лотосовых родов

Домашние лотосовые роды могут быть опасны, потому что их исход предсказать трудно. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева.

По ее словам, в этом случае опасность грозит как женщине, так и ее ребенку. Она отметила, что для облегчения боли во время схваток допустимо принимать теплую ванну. Однако проводить роды в воду она не советует. Ерофеева также раскритиковала стремление не перерезать ребенку пуповину после рождения.

«Как только ребенок родился, у него уже нет никакой необходимости в пуповине. Он начинает дышать легкими. Ему пуповина не нужна. Поэтому она пересекается в первые же 20 минут после рождения», — рассказала Ерофеева.

Доктор медицинских наук, профессор, член правления Российского общества акушеров-гинекологов и главный врач родильного дома Европейского медицинского центра (ЕМС) Виктор Тютюнник до этого рассказал в интервью «Газете.Ru», что анемия, варикозное расширение вен, кровотечения, тромбозы и разрывы — лишь малое число осложнений, с которыми может столкнуться женщина после родов.

Ранее в Госдуме предложили платить россиянкам за «своевременные роды».