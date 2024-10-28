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В Госдуме предложили платить россиянкам за «своевременные роды»

Депутат Хамзаев предложил платить россиянкам за рождение ребенка до 25 лет

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Евгений Биятов/РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в правительство страны с идеей платить россиянкам за ранние роды. Об этом он рассказал РИА Новости.

Депутат считает, что девушки, ставшие матерью в возрасте до 25 лет, заслуживают единовременной выплаты в 100 тыс. рублей.

«Необходимо выплачивать дополнительные пособия за ранние, а по факту – своевременные роды», — отметил он.

По словам Хамзаева, аналогичные инициативы уже реализуются в Карелии, Челябинской и Самарской областях, Красноярском и Пермском краях. Он предлагает поддержать и другие регионы, которые решат взять этот опыт на вооружение.

Ранее зампред СПЧ Ирина Киркора заявила, что россияне отказываются от рождения детей не из-за следования идеологии чайлдфри, а из-за отсутствия жилья и низкого дохода.

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