Воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога была объявлена в воскресенье в 12:43 мск. В итоге она длилась 20 минут.

Утром 31 декабря в Белгороде сработали сирены ракетной опасности. Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал граждан спуститься в специально оборудованные укрытия.

Позже глава региона оповестил жителей об отмене особого режима в административном центре. Тревога длилась в течение 30 минут, однако никакой информации об ударах по населенному пункту не поступало.

В тот же день Гладков заявил, что украинские войска за последние сутки выпустили по территории Белгородской области около 100 снарядов. Среди населенных пунктов, которые попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказались поселок Уразово и село Щетиновка.

Ранее мэр Владивостока Шестаков отменил фейерверки после обстрела Белгорода ВСУ.