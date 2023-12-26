На россиянку с трехлетним ребенком набросились бойцовские собаки на детской площадке

Жительница Саратова пожаловалась, что на нее с трехлетним ребенком на детской площадке напали бойцовские собаки. Об этом женщина рассказала в паблике «Солнечный Саратов» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 25 декабря на детской площадке рядом с 13-м домом по улице Батавина.

«Накинулись две бойцовские собаки. Отбиться удалось чудом, с ребенком на руках я «отпинывалась» от собак, сильно кричала. Две бойцовские, очень шустрые собаки и без намордника. <...> На помощь пришел сосед, но даже ему с трудом удалось их отогнать», — поделилась женщина.

По ее словам, собаки пытались добраться именно до ребенка, вырвали у него из рук пакет.

Женщина, добравшись до дома, позвонила в полицию, а также предупредила об опасности соседей. Женщине вместе с соседями удалось найти владельцев собак. Теперь жительница Саратова планирует подать на них заявление в правоохранительные органы.

Ранее бродячие собаки едва не растерзали девятилетнего мальчика в Волгограде.