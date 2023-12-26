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Ребенок укололся шприцем с инсулином, найденным на площадке в детском саду

Mash: в Подмосковье ребенок укололся найденным на прогулке шприцем

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Depositphotos

В Орехово-Зуеве шестилетняя девочка укололась шприцем, который нашла на территории детского сада, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одном из детских садов Орехово-Зуева, шестилетняя девочка нашла на территории детсада шприц с неизвестным веществом и уколола им руку.

Воспитатель, заметив травму у ребенка, обратилась за медицинской помощью, девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести с инъекционным повреждением правого запястья и кисти.

По данным Mash в шприце была доза инсулина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Уфе уволена воспитатель детсада, издевавшаяся над ребенком-инвалидом.

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