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Десятки человек пострадали при взрыве в Гвинее

Несколько десятков человек пострадали при взрыве на складе топлива в Гвинее

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MagassoubaMakan/X

Несколько десятков человек пострадали в результате взрыва на складе топлива в столице Гвинеи городе Конакри. Об этом сообщает Africaguinee.

Отмечается, что взрыв произошел после полуночи по местному времени (3.00 мск) 18 декабря в районе Калум, где расположены правительственные здания. Пострадавших направили в две главные больницы Конакри.

В таможенной службе рассказали, что в районе, где произошел взрыв, полностью отключено электричество.

В конце ноября на поезде, движущемся по Северомуйскому тоннелю в Республике Бурятия, взорвались четыре устройства, загорелись цистерны с топливом. Диверсию, по словам украинского источника CNN, организовала Служба безопасности Украины. При этом официально СБУ не брала на себя ответственность за подрыв. По факту взрыва и возгорания поезда в тоннеле возбудили уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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