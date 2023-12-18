Десятки человек пострадали при взрыве в Гвинее

Несколько десятков человек пострадали в результате взрыва на складе топлива в столице Гвинеи городе Конакри. Об этом сообщает Africaguinee.

Отмечается, что взрыв произошел после полуночи по местному времени (3.00 мск) 18 декабря в районе Калум, где расположены правительственные здания. Пострадавших направили в две главные больницы Конакри.

В таможенной службе рассказали, что в районе, где произошел взрыв, полностью отключено электричество.

В конце ноября на поезде, движущемся по Северомуйскому тоннелю в Республике Бурятия, взорвались четыре устройства, загорелись цистерны с топливом. Диверсию, по словам украинского источника CNN, организовала Служба безопасности Украины. При этом официально СБУ не брала на себя ответственность за подрыв. По факту взрыва и возгорания поезда в тоннеле возбудили уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.