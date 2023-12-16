Задержан мужчина, напавший на полицейского на рынке «Садовод»

На рынке «Садовод» задержали мужчину, напавшего на сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета в официальном Telegram-канале.

Согласно информации СК, нападавший, оказавшийся выходцем из Таджикистана, применил физическую силу в отношении полицейского, чем нарушил ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей). Следователи ходатайствуют об аресте злоумышленника.

«Возбуждено уголовное дело», — указывается в заявлении.

Кроме того, для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы привезли свыше 80 человек после инцидента на рынке.

Перед этим в интернет просочилась информация, что на рынке «Садовод», расположенном на юго-востоке Москвы, рабочие окружили полицейских.

Ранее на рынке «Садовод» произошел пожар.