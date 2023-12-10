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В Сочи ребенок сорвался с пятиметровой стены и попал в реанимацию

В Сочи мальчик попал в реанимацию, упав с опорной стены высотой пять метров

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Телеграм-канал «ТИПИЧНЫЙ СОЧИ»

Семилетний мальчик попал в реанимацию с тяжелыми травмами, упав с пятиметровой опорной стены. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичный Сочи».

Инцидент произошел на улице Апшеронской, группа детей играла у опорной стены высотой пять метров. В какой-то момент семилетней мальчик не удержался и сорвался вниз, ребенок упал на бетон.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации с многочисленными травмами, у него диагностированы переломы ключицы, шейки бедра, руки, разрыв щеки и повреждения глаза.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Пермском крае на воспитанника детского сада упал незакрепленный шкаф.

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