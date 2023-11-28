Обвиняемому в шпионаже журналисту Гершковичу продлили арест

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок заключения под стражей журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

« <...> Продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (Шпионаж), на 2 месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Журналиста арестовали в России в конце марта этого года. С тех пор он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты Гершковича регулярно оспаривают решения суда об его аресте, однако американец по-прежнему находится под стражей.

15 сентября сообщалось, что посол США Линн Трейси навестила Эвана Гершковича в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

23 ноября президент США Джо Байден заявил, что Штаты не прекращают предпринимать усилия с целью возвращения в страну из России Гершковича и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в переговорах РФ и США по обмену заключенными надо учитывать интересы двух сторон.