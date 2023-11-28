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Обвиняемому в шпионаже журналисту Гершковичу продлили арест

Американскому журналисту Эвану Гершковичу продлили арест до 30 января

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок заключения под стражей журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

« <...> Продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (Шпионаж), на 2 месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 30 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Журналиста арестовали в России в конце марта этого года. С тех пор он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты Гершковича регулярно оспаривают решения суда об его аресте, однако американец по-прежнему находится под стражей.

15 сентября сообщалось, что посол США Линн Трейси навестила Эвана Гершковича в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

23 ноября президент США Джо Байден заявил, что Штаты не прекращают предпринимать усилия с целью возвращения в страну из России Гершковича и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в переговорах РФ и США по обмену заключенными надо учитывать интересы двух сторон.

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