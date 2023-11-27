Частично обрушившийся дом в Астрахани не будут восстанавливать

Дом, который в середине ноября частично обрушился в Астрахани, подлежит сносу, сообщила администрация города, ссыхаясь на решение спецкомиссии.

Эксперты пришли к выводу, что конструкции обрушившихся третьего и четвертого подъездов находятся в аварийном техническом состоянии, есть потенциальный риск дальнейшего разрушения. Первый и второй подъезды не имеют таких признаков, но нет технической возможности их восстановить как жилой объект.

«Комиссия единогласно приняла решение о том, что дом подлежит сносу», — говорится в сообщении.

Первый замглавы города Назар Кучерук заявил, что власти стараются в кратчайшие сроки решить вопросы, касающиеся пострадавших граждан. Параллельно работает комиссия по установлению фактов проживания граждан в данном доме и утраты ими имущества первой необходимости. В реестре пострадавших числятся 194 человека.

Жилой дом частично обрушился в Астрахани 16 ноября. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По факту обрушения было возбуждено уголовное дело. Следователи предполагают, что причиной ЧП мог стать ремонт в одной из квартир, при котором были повреждены несущие конструкции.

Ранее стало известно, что в обрушившемся доме в Астрахани 15 лет назад падала стена.