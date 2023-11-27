В Краснодарском крае действует семь штормовых предупреждений

Оперативный штаб Краснодарского края прогнозирует снегопад в Сочи и волнение на море в приморской зоне. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в регионе действует семь штормовых предупреждений.

«В течение суток 27 ноября в 43 муниципалитетах возможны подъемы уровней рек, а также очень сильный ветер», — сообщает оперштаб.

В каждом приморском районе Кубани погодные условия ухудшаются — в Туапсинском районе в данный момент действует тягун, природное явление оттока воды, принесенной к побережью волнами. Тягун может утащить человека или легкое судно глубоко в море.

Южнее, в районе Сочи, ожидаются мощные снегопады. В районе Анапы, Геленджика, Новороссийска ожидается сильное волнение моря.

До этого мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза в Краснодарском крае.

Штормовое предупреждение действует на всей территории Крымского полуострова и Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, приходится на период с 21:00 до полуночи. Все службы экстренной помощи находятся в полной готовности.

Ранее на сухогрузе Blue Shark, севшем на мель под Анапой, не допустили разлива нефти, несмотря на повреждение двигателя.