Россиянка получила девять лет колонии за попытку поджога знакомой в подъезде

В Новосибирске суд вынес приговор местной жительнице, которая облила знакомую горючей жидкостью и подожгла. Об этом сообщает «НГС».

Ссора между двумя жительницами Новосибирска произошла во время застолья. В ходе конфликта одна из женщин нашла дома емкость с горючей жидкостью, схватила за волосы свою оппонентку, вытащила ее на лестничную клетку облила и подожгла.

Потушить пламя удалось очевидцам, пострадавшую госпитализировали, напавшую на нее знакомую задержали. Было возбуждено уголовное дело о покушении, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Ранее мужчина поджег свой дом и забросал два чужих коктейлями Молотова.