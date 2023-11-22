Россиянка получила девять лет колонии за попытку поджога знакомой в подъезде

В Новосибирске суд вынес приговор местной жительнице, которая облила знакомую горючей жидкостью и подожгла. Об этом сообщает «НГС».
Ссора между двумя жительницами Новосибирска произошла во время застолья. В ходе конфликта одна из женщин нашла дома емкость с горючей жидкостью, схватила за волосы свою оппонентку, вытащила ее на лестничную клетку облила и подожгла.
Потушить пламя удалось очевидцам, пострадавшую госпитализировали, напавшую на нее знакомую задержали. Было возбуждено уголовное дело о покушении, приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.
Ранее мужчина поджег свой дом и забросал два чужих коктейлями Молотова.