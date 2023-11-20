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Россияне приехали на заработки в Мьянму и стали рабами криптомошенников

В Мьянме двое россиян стали рабами криптомошенников, приехав на заработки

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Shutterstock

Двое россиян поехали в Мьянму на заработки и попали в рабство к криптомошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, 20-летний юноша и 19-летняя девушка из России поехали в Мьянму, чтобы устроиться на работу. Предполагалось, что молодые люди европейской внешности будут продавать товары гражданам Китая.

Однако, когда россияне прибыли в Бирму, их обманом увезли на север страны, где часть территорий не контролируется правительством. Там их поселили в отель с решетками на окнах и запретили самостоятельно передвигаться. Под угрозой пыток и избиений молодых людей заставляли убеждать европейцев и американцев вкладываться в криптовалюту.

После прошедших на северо-востоке страны боев с 26 октября в другие районы вынуждены были перебраться около 50 тысяч человек. Мошенническое предприятие, где россиян заставляли работать, закрылось. Сейчас они живут в другом отеле, а российское посольство не может помочь им выбраться из Мьянмы — пара все еще находится на неподконтрольной властям территории.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме с OnlyFans.

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