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Политолог назвал День сотрудника органов внутренних дел одним из важнейших

Политолог Забаринский: нельзя переоценить значимость работы полиции

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Александр Кряжев/РИА Новости

День сотрудника органов внутренних дел является одним из важнейших праздников работников безопасности, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский.

По его словам, в этот день сотрудники всей структуры МВД празднуют своей профессиональный праздник.

«Невозможно переоценить значимость работы полиции для каждого гражданина России. Защита жизни, здоровья, прав и свобод людей, противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности – те цели, которые каждый день сотрудники МВД достигают благодаря своему самоотверженному труду», — сказал политолог.

Он отметил, что в 2023 году в России уменьшилось количество преступлений.

«По официальной статистике, за семь месяцев 2023 года преступлений зарегистрировано на 2,3% меньше, а материальный ущерб от них снизился почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Из данных явно следует, что из общего числа раскрытых преступлений 80% приходится именно на органы внутренних дел: они принимают на себя основной удар уголовно наказуемых деяний», — сказал политолог.

Также Забаринский особо отметил труд сотрудников в прифронтовых регионах и в Новороссии.

«К обычному и без того высокому риску для здоровья сотрудников там прибавляется еще и опасность для жизни. Не просто так президент России Владимир Путин, всегда подчеркивая мужество, самоотверженность и неизменный профессионализм полицейских, говорит о повышенных требованиях к служащим в новых регионах. Эти качества видит и российская общественность, демонстрируя самые высокие рейтинги доверия к органам внутренних дел за последние 10 лет», — заключил политолог.

Напомним, ежегодно 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел.

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