Политолог назвал День сотрудника органов внутренних дел одним из важнейших

День сотрудника органов внутренних дел является одним из важнейших праздников работников безопасности, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский.

По его словам, в этот день сотрудники всей структуры МВД празднуют своей профессиональный праздник.

«Невозможно переоценить значимость работы полиции для каждого гражданина России. Защита жизни, здоровья, прав и свобод людей, противодействие преступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности – те цели, которые каждый день сотрудники МВД достигают благодаря своему самоотверженному труду», — сказал политолог.

Он отметил, что в 2023 году в России уменьшилось количество преступлений.

«По официальной статистике, за семь месяцев 2023 года преступлений зарегистрировано на 2,3% меньше, а материальный ущерб от них снизился почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Из данных явно следует, что из общего числа раскрытых преступлений 80% приходится именно на органы внутренних дел: они принимают на себя основной удар уголовно наказуемых деяний», — сказал политолог.

Также Забаринский особо отметил труд сотрудников в прифронтовых регионах и в Новороссии.

«К обычному и без того высокому риску для здоровья сотрудников там прибавляется еще и опасность для жизни. Не просто так президент России Владимир Путин, всегда подчеркивая мужество, самоотверженность и неизменный профессионализм полицейских, говорит о повышенных требованиях к служащим в новых регионах. Эти качества видит и российская общественность, демонстрируя самые высокие рейтинги доверия к органам внутренних дел за последние 10 лет», — заключил политолог.

Напомним, ежегодно 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел.