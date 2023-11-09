У Центрального вокзала Нью-Йорка собрались сотни пропалестинских демонстрантов

У Центрального вокзала Нью-Йорка сотни демонстрантов проводят акцию в поддержку Палестины, сообщает ТАСС.

Несколько сот человек с палестинскими флагами и антиизраильскими плакатами требуют прекращения огня в секторе Газа и предоставления свободы Палестине.

К вокзалу были стянуты усиленные наряды полиции. Полицейские не разгоняют митингующих, однако и не дают им зайти в здание самого вокзала.

Ранее сообщалось, что слушания в палате представителей американского конгресса, посвященные свободе слова в университетах США, были несколько раз прерваны пропалестинскими активистами. Охрана была вынуждена вывести наиболее громко ведущих себя активистов из зала.

До этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что власти Соединенных Штатов полагают, что управлять сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта должна администрация Палестины.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.