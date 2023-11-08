В Крыму на 14-летнюю девочку завели дело о домогательствах

В Симферополе возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Школьницу заподозрили в домогательствах к ее сводной сестре. По версии следствия, 12 июня она погладила пятилетнюю девочку в области половых органов.

Подозреваемую доставили на допрос, в ходе которого она во всем призналась. Следователи решили арестовать ее, и суд согласился с их доводами.

В настоящее время несовершеннолетняя фигурантка дела находится в СИЗО.

Ранее женщину арестовали после того, как она изнасиловала партнера, брата и сестру.