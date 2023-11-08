Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму на 14-летнюю девочку завели дело о домогательствах

Baza: девятиклассницу из Крыма арестовали после домогательств к сводной сестре

close
100%
Depositphotos

В Симферополе возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Школьницу заподозрили в домогательствах к ее сводной сестре. По версии следствия, 12 июня она погладила пятилетнюю девочку в области половых органов.

Подозреваемую доставили на допрос, в ходе которого она во всем призналась. Следователи решили арестовать ее, и суд согласился с их доводами.

В настоящее время несовершеннолетняя фигурантка дела находится в СИЗО.

Ранее женщину арестовали после того, как она изнасиловала партнера, брата и сестру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий