Исследователи определили оператора с самым быстрым интернетом в метро

Билайн третий год подряд занял первое место по средней скорости скачивания контента в тоннелях московского метро, а также по показателю непрерывности предоставления услуги, следует из результатов исследования агентства «Телеком Дейли».

Средняя скорость скачивания контента абонентов Билайн во время движения поездов составила 125,2 Мбит/с, что на 25% больше, чем в прошлом году. В агентстве отметили, что скорость скачивания на станциях в среднем достигает 161 Мбит/с.

«Каждый год наши клиенты все больше используют мобильный интернет в метро — в среднем на 20-25% год к году. Я рад, что мы удерживаем сильные позиции уже третий год подряд, несмотря на возрастающие нагрузки на сеть. Этот год также запомнится нам большой стройкой, открытиями новых станций и линий, где с первых дней запуска доступна наша связь для клиентов», — рассказал региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (Билайн) Олег Бирюков.

Кроме того, показатель непрерывности предоставления услуги также вырос и составил в этом году почти 98%.