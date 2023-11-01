Машины медиков из сектора Газа направились в Египет

Автомобили скорой помощи, в которых находятся раненые, начали выезжать из сектора Газа на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщает РИА Новости.

«Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет», — подчеркнул источник.

Информации, сколько машин скорой помощи проследовало в Египет через КПП «Рафах», сейчас нет.

Также стало известно, что граждане России ждут у КПП «Рафах» разрешения выехать из Газы. Туда прибыли люди с двойным гражданством, включая несколько российских семей.

До этого уточнялось, что Египет открыл КПП «Рафах» для приема 450 иностранцев и 90 палестинцев. Выезд иностранцев удалось согласовать египетским властям и палестинскому радикальному движению ХАМАС при активном посредничестве Катара.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.