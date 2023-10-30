Пиццайоло пострадал от нападения клиента, который устал ждать свой заказ

В Каннах повар получил тяжелое ранение от недовольного задержкой посетителя. Об этом сообщает Actu17.

Нападение на пиццайоло произошло 28 октября в заведении на проспекте Франсиса Тоннера. По словам свидетелей, злоумышленник заказал пиццу по телефону, но посчитал, что его заказ готовится слишком долго. Он пришел в пиццерию и набросился на 36-летнего повара с иглой для чеков.

Последний получил удар в грудь и был доставлен в больницу с пневмотораксом в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

41-летний подозреваемый был задержан и взят под стражу после того, как сам сдался полиции, явившись в участок. По словам источника, он уже попадал в поле зрения правоохранителей. 30 октября он должен был предстать перед судом.

Ранее клиент Subway выстрелил в работницу из-за большого количества майонеза в сэндвиче.