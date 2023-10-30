Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пиццайоло пострадал от нападения клиента, который устал ждать свой заказ

Во Франции недовольный клиент ранил пиццайоло, устав ждать заказ

close
100%
Shutterstock

В Каннах повар получил тяжелое ранение от недовольного задержкой посетителя. Об этом сообщает Actu17.

Нападение на пиццайоло произошло 28 октября в заведении на проспекте Франсиса Тоннера. По словам свидетелей, злоумышленник заказал пиццу по телефону, но посчитал, что его заказ готовится слишком долго. Он пришел в пиццерию и набросился на 36-летнего повара с иглой для чеков.

Последний получил удар в грудь и был доставлен в больницу с пневмотораксом в тяжелом состоянии. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

41-летний подозреваемый был задержан и взят под стражу после того, как сам сдался полиции, явившись в участок. По словам источника, он уже попадал в поле зрения правоохранителей. 30 октября он должен был предстать перед судом.

Ранее клиент Subway выстрелил в работницу из-за большого количества майонеза в сэндвиче.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий