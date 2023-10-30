Австралийка нашла в своем потолке двух гигантских змей

Жительница Австралии нашла в своем потолке двух гигантских змей, пишет NDTV. Пользователи соцсетей посоветовали ей переехать жить в другое место.

В соцсетях стали популярны кадры с женщиной из Австралии, где она стоит на стуле и достает с потолка двух больших змей с помощью палки. В какой-то момент одна из рептилий обвила руку австралийки, однако это не смутило домохозяйку.

После того, как пользователи соцсетей стали свидетелями действий женщины, они признались, что даже через экран не смогли сохранить спокойствие, глядя на змей.

«Еще одна причина, по которой я не хочу жить в Австралии», — пишут люди.

Впрочем, некоторые зрители отнеслись к происходящему с юмором и посоветовали австралийке оставить рептилий в качестве домашних питомцев.

Ранее в Австралии предъявили обвинения мужчине, который выбросил на улицу двух домашних питонов.