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Женщина из Дубая устроилась няней к россиянке и украла у нее 15 миллионов рублей

Няня из Дубая похитила у россиянки 15 миллионов рублей

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Shutterstock

Переехавшая из Санкт-Петербурга в Дубай россиянка не смогла купить квартиру из-за кражи 15 миллионов рублей из ее квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ОАЭ женщина устроилась фитнес-тренером и работала на этой должности все время после переезда. Для шестилетнего сына россиянка наняла няню, которая помогала с воспитанием ребенка два года.

В какой-то момент фитнес-тренер решила продать всю свою недвижимость в Петербурге, чтобы купить квартиру в Дубае. После успешных сделок она вернулась в ОАЭ и спрятала 15 миллионов рублей в своем жилье в ОАЭ. Через несколько часов после этого сын позвонил и сообщил, что женщина нашла деньги и уехала.

На данный момент полиция разыскивает няню. Наиболее вероятно, подозреваемая уже уехала из страны.

Ранее в Москве мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и отдать им 25 миллионов рублей.

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