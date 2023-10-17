Родителям объяснили, в каком возрасте ребенка нужно отучать от дневного сна

Для детей оптимальным для отказа от «тихого часа» считается возраст от 4 до 8 лет. Однако ориентироваться только на этот показатель неправильно. Лучше отметить в поведении ребенка конкретные признаки, по которым можно понять, что дневной сон ему больше не нужен, объясняет Общественная Служба Новостей.

Если ребенок достиг указанного возраста, не стоит запрещать ему спать днем, так как все дети отличаются по индивидуальным особенностям организма.

К признакам готовности отказа от «тихого часа» относят сложности с засыпанием по вечерам, сложности с дневным сном. Также следует обратить, насколько ребенок остается бодрым в течение дня – бывает, что дети и без «тихого часа» чувствуют себя достаточно энергичными.

Еще один показатель того, что дневной сон ребенку не нужен – легкое пробуждение по утрам. К примеру, если сон-час днем был пропущен случайно, но при этом на утро следующего дня ребенок проснулся с легкостью, то от дневного сна пора отказываться.

В то же время, если ребенок днем с удовольствием и без уговоров ложится спать, становится капризным и раздраженным при пропуске сна, засыпает во время поездки в машине или на общественном транспорте, то это говорит о том, что отказываться от дневного сна пока не стоит. Также следует обратить внимание, если днем малыш апатичен или напротив чрезмерно перевозбужден – это тоже говорит о недосыпе.

Родителям также стоит учитывать, что при отказе от дневного сна ночной сон ребенка станет примерно на час длиннее.

Напомним, сомнологи считают, что у работников дневной сон повышает работоспособность, снимает усталость.

При этом неврологи предупреждают, что дневной сон длительностью более 20 минут грозит головными болями.