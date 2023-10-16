В ГД предложили принять конвенцию против террора в отношении детей

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей Анна Кузнецова предложила принять международную конвенцию о предупреждении террора в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю <...> проработать вопрос о принятии международной конвенции о предупреждении террора в отношении детей», — сказала Кузнецова.

Вице-спикер напомнила, что в международном законодательстве отдельные виды преступлений приравнены к различным видам терроризма. Кузнецова подчеркнула, что требуется срочная реакция, когда режимы, соответствующие признакам террористической группировки, угрожают безопасности.

В конце августа в Госдуме заявили, что ВСУ используют детей для шпионажа и диверсий. Кузнецова рассказала, что вербовка происходит обычно в соцсетях и мессенджерах. Боевики ВСУ используют фейковые аккаунты или же действуют через лидеров мнений.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что будет проведена принудительная эвакуация более 50 детей из двух районов Запорожской области.