Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ГД предложили принять конвенцию против террора в отношении детей

Кузнецова: предлагаю принять конвенцию против террора в отношении детей

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей Анна Кузнецова предложила принять международную конвенцию о предупреждении террора в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю <...> проработать вопрос о принятии международной конвенции о предупреждении террора в отношении детей», — сказала Кузнецова.

Вице-спикер напомнила, что в международном законодательстве отдельные виды преступлений приравнены к различным видам терроризма. Кузнецова подчеркнула, что требуется срочная реакция, когда режимы, соответствующие признакам террористической группировки, угрожают безопасности.

В конце августа в Госдуме заявили, что ВСУ используют детей для шпионажа и диверсий. Кузнецова рассказала, что вербовка происходит обычно в соцсетях и мессенджерах. Боевики ВСУ используют фейковые аккаунты или же действуют через лидеров мнений.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что будет проведена принудительная эвакуация более 50 детей из двух районов Запорожской области.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий