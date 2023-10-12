Мужские паспорта двух трансгендеров, торговавших наркотиками, аннулировали

В Ярославле суд признал незаконной смену паспортов двух трансгендеров-наркоторговок и аннулировал их мужские документы. Об этом сообщает 76.ru.

В 2022 году сменивших паспорта на мужские россиянок признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном организованной группой. По их словам, при помощи наркоторговли они пытались заработать деньги на операцию по смене пола.

После этого прокуратура подала иск о незаконной смене женских паспортов преступниц на мужские. Оказалось, что документы были выданы в отделе ЗАГСа на основании справок из частной клиники. При этом анализы показали, что осужденные все еще являются женщинами — суд признал выдачу новых документов незаконной.

Ранее в Подмосковье трансгендерам запретили становиться опекунами детей.