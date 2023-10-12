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Школьный учитель арестован за секс с подростком

Fox News: в США школьный учитель арестован за секс с несовершеннолетней девочкой

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Seminole County Sheriffs Office

Во Флориде педагога средней школы арестовали по обвинению в растлении и изнасиловании ученицы. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в школе округа Семинол, 25-летний Лукас Кридлбо был задержан по обвинению в неподобающих отношениях с ученицей. С заявлением в полицию обратилась мать школьницы, женщина нашла в телефоне дочери переписку интимного характера.

Как выяснили полицейские, роман между мужчиной и девочкой начался весной 2023 года, сначала они переписывались в мессенджерах, затем педагог дважды вступил в интимную связь с несовершеннолетней в школьном кампусе.

Арестованный учитель свою вину признал, сейчас полиция устанавливает, в каких еще школах работал подозреваемый, поскольку предполагают, что пострадавших может быть больше.

Ранее сотрудницу службы помощи приемным детям обвинили в изнасиловании подростка.

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