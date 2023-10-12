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Двух человек с тяжелыми травмами госпитализировали после утечки на производстве в регионе

Под Нижним Новгородом пять человек получили ожоги при утечке на предприятии

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Нижегородской области на производстве произошла утечка жидкого алюминия. Об этом сообщает NN.ru.

Инцидент произошел в городе Семенове. Жидкий металл вытек из технологической емкости во время отлива деталей.

В результате ожоги получили пять человек. У троих из них диагностировали легкие травмы, поэтому сотрудники находятся на амбулаторном лечении. Еще двоих направили в больницу в тяжелом и среднем состоянии.

На данный момент на месте работают правоохранители. Профильные специалисты устанавливают причину протечки и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде один человек пострадал из-за разорвавшегося на производстве котла.

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