Двух человек с тяжелыми травмами госпитализировали после утечки на производстве в регионе

В Нижегородской области на производстве произошла утечка жидкого алюминия. Об этом сообщает NN.ru.

Инцидент произошел в городе Семенове. Жидкий металл вытек из технологической емкости во время отлива деталей.

В результате ожоги получили пять человек. У троих из них диагностировали легкие травмы, поэтому сотрудники находятся на амбулаторном лечении. Еще двоих направили в больницу в тяжелом и среднем состоянии.

На данный момент на месте работают правоохранители. Профильные специалисты устанавливают причину протечки и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде один человек пострадал из-за разорвавшегося на производстве котла.